Уволен по состоянию здоровья: эксперт объяснил, имеет ли право ТЦК снова поставить на учет

В Украине во время мобилизации существует законный механизм исключения с воинского учета. NV разобрался, имеют ли ТЦК право снова ставить на воинский учет граждан, уволенных по состоянию здоровья.

Исключение с учета: какие законные основания

Согласно ч. 1 ст. 27 ЗУ О воинской обязанности и военной службе в запас Вооруженных Сил Украины и других военных формирований зачисляются граждане Украины, которые пригодны по состоянию здоровья к прохождению военной службы в мирное или военное время и не достигли предельного возраста пребывания в запасе. Они состоят на воинском учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и соответствующих органах других военных формирований, пишет адвокат Игорь Дайнеко.

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 36 О воинской обязанности и военной службе исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины — в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины — в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины, которые, в частности, признаны непригодными к военной службе

Таким образом, лица, уволенные со службы по состоянию здоровья (непригодные к службе) не зачисляются в запас и исключаются из воинского учета.

В случае невыполнения требований закона, необходимо обращаться с жалобой в Минобороны или в суд, и обязать исключить с учета на основании п. 3 ч. 6 ст. 36 О воинской обязанности и военной службе.

Кого исключают с воинского учета

Согласно статье 37 закона О воинской обязанности и военной службе, с учета исключаются граждане Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Является ли военнообязанным исключенный из воинского учета

После исключения с воинского учета лицо перестает быть военнообязанным или резервистом.

В Порядке организации и ведения воинского учета отмечается, что для исключения с воинского учета лицо должно прийти в ТЦК лично и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, подтверждающие основание для исключения с воинского учета;

военно-учетные документы.

После рассмотрения этих документов ТЦК выносит решение об исключении с воинского учета. Если лицо не согласно с решением, то его можно обжаловать в административном суде.