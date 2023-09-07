Россия три часа била дронами по Одесской области. Повреждены припортовые объекты, админздание, элеватор 7 сентября, 07:05 Последствия одной из атак России на Подунавье, 4 сентября 2023 года (Фото:Силы обороны юга Украины/Telegram)

Российские оккупанты в течение трех часов в ночь на четверг, 7 сентября, атаковали Одесскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Есть разрушения и пострадавший.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Под ударом снова был Измаильский район — это уже четвертая атака за последние пять дней. В результате нового налета беспилотников в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Видео дня

Пострадал водитель грузового автомобиля получил легкую травму ноги. На месте работают службы, продолжается ликвидация последствий.

Накануне в результате атаки дронов по Подунавью были разрушения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек. Всего над регионом сбили 15 иранских дронов-камикадзе.

