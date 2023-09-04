Детонация шахедов на территории Румынии: Гуменюк заявила, что РФ намеренно использует географическую особенность Одесской области 4 сентября, 13:24 Украинские пограничники зафиксировали детонацию российских шахедов на территории Румынии, коллег проинформировали (Фото:Oleg Nikolenko/Facebook)

Россия намеренно использует географическую особенность Одесской области, запуская дроны-камикадзе в непосредственной близости к госгранице с Румынией.

Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

По ее словам, расстояние до границы с Румынией настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, каким является шахед, и боевая работа и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

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«Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе», — добавила Гуменюк.

Она подтвердила, что украинские пограничники проинформировали Румынию о факте попадания ударного беспилотника. Дальше реакция за Бухарестом.

«Факт был зафиксирован, проинформирована страна-сосед, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Дальше реагирование должно быть за соседней страной», — резюмировала представительница ВСУ.

В ночь на 4 сентября РФ атаковала Украину шахедами. В Одесской области удалось сбить 17 ударных дронов, но были зафиксированы попадания. В Измаильском районе повреждены складские и производственные помещения, а также сельхозтехника. Обломки сбитых беспилотников спровоцировали пожары на территории гражданских объектов.

Спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что во время атаки РФ на Украину дроны-камикадзе Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии.

В Минобороны Румынии «категорически опровергли» эту информацию.

По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

В Госпогранслужбе сообщили, что зафиксировали две детонации и проинформировали румынским коллег. Ответа пока не поступало.

В ночь на 3 сентября РФ также атаковала Украину. В Одесской области были зафиксированы попадания по портовой инфраструктуре, пострадали два человека. Во время этой атаки сильные взрывы были слышны в румынском городе Галац.