Хронические проблемы РФ. О чем говорит разгром россиян под Угледаром и как Лукашенко пытается найти в КНР противовес давлению Путина — ISW 2 марта, 08:55 Украинские военные на БМП-1 возле линии фронта в районе Угледара, 22 февраля 2023 (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Огромные потери России в танковой битве под Угледаром доказывают, что армия РФ повторяет свои ошибки, что будет лишь препятствовать ее способности проводить эффективные наступательные операции.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 1 марта.

Расследование New York Times (NYT) о катастрофических потерях россиян в ходе недавнего наступления под Угледаром показывает, что российские военные по-прежнему не в состоянии быстро решить хронические проблемы, связанные с большими потерями личного состава и техники. По данным украинской стороны, войска РФ продолжали совершать серьезные ошибки и двигать танковые колонны навстречу засадам ВСУ в недавнем трехнедельном наступлении под Угледаром, которое украинские источники NYT охарактеризовали как крупнейшее танковое сражение войны с РФ на сегодняшний день.



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По данным NYT, за это время российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров (БТР), что вынудило их прибегнуть к лобовым атакам пехоты. ISW напоминает, что дислоцированные в районе Угледара российские подразделения — в первую очередь 155-я бригада морской пехоты — в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, который понес огромные потери на Донбассе в октябре 2022 года и еще раз в феврале 2023 года. Сообщая ранее об этих потерях ISW указывал на то, что они являются знаковым проявлением неспособности российских вооруженных сил учиться на своих ошибках. Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжающееся повторение и закрепление российских военных неудач будет препятствовать способности армии РФ проводить эффективные наступательные операции.



Российские оккупанты, возможно, пытаются еще больше ограничить присутствие представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы заставить агентство признать российское «право собственности» на станцию по факту ее незаконного контроля. 10 февраля МАГАТЭ объявило, что оно отложило запланированную ротацию персонала в составе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из соображений безопасности. 20 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля — что вблизи ЗАЭС произошло около 20 взрывов. Это привело к кратковременному отключению резервной линии электропередач на ЗАЭС и подчеркнуло «неустойчивую ситуацию с внешним электроснабжением» станции. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 22 февраля, что ротация персонала МАГАТЭ была перенесена якобы «без уважительной причины» — она утверждала, что Россия якобы привержена обеспечению безопасности персонала МАГАТЭ на ЗАЭС. Владимир Рогов, представитель коллаборационной «администрации» в Запорожской области, повторил схожие обвинения: 1 марта он заявил, что западные спецслужбы якобы нарушили процесс ротацию сотрудников МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий мисси. Еще ранее российские и оккупационные «власти» критиковали присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС: так, Рогов в январе обвинял агентство в том, что оно политически поддерживает Украину. В ISW полагают, что оккупанты, вероятно, намерены использовать либо фактически захваченный в ловушку персонал МАГАТЭ, либо урезанное присутствие сотрудников МАГАТЭ на станции, чтобы добиться международного признания якобы «права собственности» России на станцию. Российские и оккупационные «власти» также могут пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины, усиливая угрозы ЗАЭС, полагают аналитики Института.

Журнал Politico сообщил, что президент Сербии Александр Вучич, по-видимому, пересматривает тесные связи Сербии с Россией — что отчасти вызвано продолжающимися усилиями по вербовке и подрывной деятельностью ЧВК Вагнера в Сербии и еще раз доказывает международные последствия путинского вторжения в Украину. Вучич, которые ранее отказывался вводить антироссийские санкции, но одновременно сохранял за Сербией стремление к членству в ЕС, заявил, что вскоре Сербии придется сделать «трудный выбор». Вучич осудил ЧВК Вагнера и заявил, что сербские власти арестуют всех сербов, которые воевали на стороне «вагнеровцев» в Украине. Вучич назвал антисербскими и проплаченными акции протеста в Белграде, поддержанные ЧВК Вагнера. 17 февраля Вучич дал зеленый свет предложенному США плану по нормализации отношений с Косово, которое Сербия официально не признает, и заявил, что Сербия останется на пути к членству в ЕС. Politico в то же время напоминает, что, согласно соцопросам, большинство сербов на сегодня поддерживают Россию, а не западные государства — что усложнит для Вучича попытку полностью разорвать связи с Россией (чего он, вероятно, и так не намерен делать). Тем временем один из российских провоенных пабликов, реагируя на комментарии Вучича в интервью Politico, раскритиковал Владимира Путина за превращение России «в страну-изгой, от которой дистанцируются даже традиционные союзники-«братушки».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и глава КНР Си Цзиньпин 1 марта подписали пакет из 16 документов, которые могут способствовать обходу российских санкций путем направления китайской помощи в Россию через Беларусь. Документы включают стратегию совместного белорусско-китайского промышленного развития, документ о белорусско-китайском научно-техническом сотрудничестве на 2023−2024 годы и меморандум о взаимопонимании относительно совместных проектов с использованием государственных кредитов Китая. Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Китаем в области торговли товарами и услугами, а также технологического развития — включая создание совместных предприятий, модернизацию белорусских предприятий современными китайскими технологиями. Лукашенко заявил, что белорусские производители заинтересованы в изучении «компетенций и технологий китайских компаний в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов».

Этими соглашениями Лукашенко, вероятно, также пытается закрепить свои давние усилия по развитию китайского экономического влияния в Беларуси, чтобы застраховаться от российского интеграционного давления - хотя такие меры в лучшем случае отсрочат продолжающуюся кампанию России по достижению полного экономического контроля над Беларусью, считают в ISW. Ранее Лукашенко выражал поддержку расширению экономического присутствия Китая в Беларуси в феврале 2021 года, когда белорусский диктатор активизировал свои усилия по противодействию поглощения Беларуси Россией через Союзное государство.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Кремль может использовать поправку к Уголовному кодексу России, которая ужесточает наказание за «дискредитацию» участников « специальной военной операции [войны РФ против Украины], чтобы способствовать самоцензуре внутри критически настроенного ультранационалистического сообщества — вероятно, это может вызвать сопротивление со стороны Евгения Пригожина и ряда известных в России « военкоров» и провоенных блогеров;

специальной военной операции [войны РФ против Украины], чтобы способствовать самоцензуре внутри критически настроенного ультранационалистического сообщества — вероятно, это может вызвать сопротивление со стороны Евгения Пригожина и ряда известных в России военкоров» и провоенных блогеров; чиновники США продолжают сообщать, что украинские силы должным образом используют западное оружие в Украине;



российские войска укрепляют позиции на государственной границе РФ в Белгородской области;



войска РФ продвинулись в пределах Бахмута и продолжают наземные атаки вокруг Бахмута и в районе Авдеевки — Донецка;

российские войска продолжают вести наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная;

войска РФ продолжают оборонительные операции на юге Украины.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW