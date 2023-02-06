Если получится захватить Угледар. Что планирует Россия и какой приказ отдал Путин 6 февраля, 16:15 Эксклюзив NV Путин уже в своем послании к федеральному собранию отрапортовал о каких-то успехах (Фото:REUTERS)

Есть признаки подготовки наступления. Цель— создать, как мне кажется, единую прочную линию фронта, обеспечить ее логистикой

Чем дальше, тем больше будет разрыв в уровне технического оснащения украинской армии и российской. Это все видят, это все понимают. Это понимают даже в Кремле, поэтому и решили сейчас действовать.

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Надо первым делом сказать, что украинские чиновники очень много сейчас говорят о подготовке Россией большого наступления. Зеленский говорил: «Я думаю, что Россия очень хочет какого-то большого реванша и, думаю, она начала его». Я с ним согласен, скорее всего России сейчас остро необходим реванш, особенно в преддверии выступления Путина перед обеими палатами федерального собрания, которое должно состояться в 20-х числах февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ждет наступление в районе 24 февраля. Я думаю, прямо 24 не будет. Я думаю, может быть и раньше, чтобы Путин уже в своем послании к федеральному собранию отрапортовал о каких-то успехах. Но Резников говорит, что может начаться наступление на Донбассе или на юге Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия готовится к «максимальной эскалации, собирает все силы, какие у нее есть. Мы понимаем, что сейчас на карту поставлено все, в ближайшие две-три недели мы не исключаем никакого сценария».

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что российская армия попытается целиком захватить Луганскую и Донецкую области, при этом в наступление с территории Беларуси он не верит.

И западные военные эксперты тоже считают, что Россия готовит наступление. И поэтому, подозреваю, западные страны дают сейчас так много оружия Украине. Но в самой РФ, особенно внутри Министерства обороны и Генштабе, несколько другой взгляд на все происходящее.