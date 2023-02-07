В Угледаре остался всего один ребенок — полиция 7 февраля, 21:40 Угледар, 27 января (Фото:Separate Mechanized Brigade via Facebook/Handout via REUTERS)

По состоянию на 7 февраля ситуация в Угледаре Донецкой области напряжена — российские войска пытаются оккупировать город. Тем временем из него продолжают эвакуировать мирное население.

Сейчас в городе остается один ребенок, сообщает полиция Донецкой области.

На днях стражи порядка вывезли из города семью с двумя детьми.

Мать Татьяна, отец Андрей, 10-летняя Дарья и семилетний Константин жили в подвале многоэтажки, расположенной на окраине со стороны оккупированной Павловки, где частично уже были русские.

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«Когда мы зашли в подвал, родители сказали, что детей у них нет. Они боялись. Мы дали им некоторое время на сборы и примерно через две недели вывезли», — рассказал Андрей Друмов, начальник Волновахского РПП.

Детей вывозили в сказках и специальных жилетах с надписью Дети. Они должны оградиться от возможных осколок.

Семья уехала к родственникам в Днепропетровскую область.

В течение суток 6 февраля в Донецкой области наблюдались мощные обстрелы Марьинки, боевые действия ведутся вблизи Бахмута, Соледара, Угледара. Известно, что за сутки в городе было разрушено, по меньшей мере, шесть домов.