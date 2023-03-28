На фоне служебной проверки. Экс-глава СБУ Баканов находится в Украине — представитель президента в Раде

28 марта, 15:57
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Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Иван Баканов (Фото:ssu.gov.ua)

Экс-глава СБУ Иван Баканов находится на территории Украины, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Об этом сообщает Укринформ во вторник, 28 марта.

По его словам, служебная проверка деятельности Баканова на должности главы Службы безопасности Украины уже проведена.

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Вениславский заявил, что ее результаты содержат государственную тайну, поэтому никаких подробностей не рассказал.

"Баканов в Украине. Он находится по месту жительства в центре государства», — сказал он.

NV со ссылкой на источник сообщал, что бывший шеф СБУ Иван Баканов фигурирует в уголовных производствах ГБР по оккупации части территорий страны.

Друга детства Владимира Зеленского и его партнера из студии Квартал-95 обвиняют в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, в том числе подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника одного из управлений спецслужбы.

Баканов был уволен в июле прошлого года с должности главы СБУ. Его преемником стал Василий Малюк.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов Федор Вениславский

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