Полный провал друга Зеленского. В действиях экс-главы СБУ Ивана Баканова увидели преступную халатность, — источник NV на Банковой 6 марта, 14:23 Эксклюзив NV Садись «двойка». Экс-глава СБУ Иван Баканов оказался не способным выполнять свои служебные обязанности, уверены на Банковой (Фото:СБУ)

Бывший шеф СБУ фигурирует в уголовных производствах ГБР, касающихся оккупации части территорий страны, рассказал NV топ-представитель ОП.

Уволенный в июле прошлого года с поста главы СБУ Иван Баканов теперь пребывает под следствием. Об этом NV на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Офиса президента (ОП).

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Друг детства Владимира Зеленского и его партнер по студии Квартал-95 обвиняется в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Речь идет о появлении в ключевой силовой структуре страны российских агентов, — в частности, подозреваемого в госизмене Олега Кулинича, экс-начальника одного из управлений спецслужбы.

«Война обнажила все происходящее в СБУ. И в ОП были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал», — пояснил источник на Банковой.

Сейчас Баканов, по словам чиновника ОП, проходит по некоторым производствам Госбюро расследований (ГБР), которые касаются оккупации приграничных территорий страны. Детали следствия топ-чиновник ОП не раскрыл.