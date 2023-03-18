Есть ли уголовные производства касательно Баканова — объясняет нардеп Костенко 18 марта, 19:03 Иван Баканов (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Служебное расследование в отношении экс-главы СБУ Ивана Баканова находится под грифом «секретно», заявил секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, нардеп от фракции Голос Роман Костенко в интервью Radio NV.

Как отметил депутат, до назначения нынешнего главы СБУ Василия Малюка он спрашивал у него о наличии уголовных производств в отношении Баканова, расследовании его деятельности и местонахождении бывшего руководителя ведомства.



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«О «где находится» сказал «в Украине», а касательно его деятельности сказал, что было проведено служебное расследование, которое сейчас под грифом «секретно», — пересказал Костенко.

Он объяснил, что процесс проведения служебного расследования предполагает, что если были обнаружены признаки возможных преступлений или правонарушений, то соответствующая информация передается в ГБР. Поэтому в отношении Баканова «либо не обнаружили ничего противоправного, либо пока еще не передали».

17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу СБУ Ивана Баканова. Через два дня Рада уволила Баканова с формулировкой — невыполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжелые последствия.

В начале февраля 2023 член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что служебное расследование по деятельности Ивана Баканова завершено. Тогда нардеп сказал, что «общество будет проинформировано, когда это потребуется».