Украинские военнослужащие открыли огонь из РСЗО Град по российским войскам в Донецкой области (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Российские войска осуществили новые продвижения на отдельных участках фронта, в частности на севере Сумской области , в направлении города Лиман Донецкой области, а также в Покровском районе.

Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).



Согласно геолокационным материалам, российские подразделения продвинулись в районе населенного пункта Ворачино на севере Сумщины. При этом информация о полном контроле над населенным пунктом пока не подтверждена.

В направлении Лимана враг активизировал наступательные действия. Данные свидетельствуют о захвате Липового и продвижении россиян на юго-запад от него.

На Покровском направлении зафиксированы наступательные действия противника возле населенных пунктов Звирово, Песчаное, Разино и непосредственно вблизи Покровска. В то же время, по оценкам аналитиков ISW, украинские Силы обороны продолжают удерживать ключевые позиции и контролируют ситуацию.

Также сообщается о локальных продвижениях российских войск вблизи Часового Яра и в районе Попового Яра. Украинские подразделения также имели успех, в частности в окрестностях Дилиевки.

На южном направлении, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Малой Токмачки в Запорожской области. В то же время на Херсонщине оккупанты вели штурмовые действия, однако продвижения не достигли.

Ранее ISW подчеркнуло, что значительные военные неудачи России на фронте могут стать ключевым фактором для начала реального мирного процесса с участием Кремля.