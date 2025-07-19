Войска страны-агрессора России продвинулись на севере Сумской области и вблизи Покровска Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продвинулись возле Новопавловки в Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, демонстрируют, что армия РФ недавно продвинулась на северо-востоке от города Сумы.

По данным ISW, россияне атаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Юнаковки и Варачино. При этом ВСУ контратаковали в районе Кондратовки и Андреевки, а также в районе Садков и Яблоновки.

Геолокационные кадры, обнародованные 17 июля, указывают на то, что на юго-восток от Покровска оккупанты продвинулись в Лысовке и, вероятно, захватили это село.

В ISW отметили, что российские оккупанты атаковали, в частности, в районе самого Покровска, Владимировки, Новоторецкого, Миролюбовки, Новоэкономического и в направлении Родинского.

Украинские защитники деоккупировали поселок Ялта, что к югу от Новопавловки, говорится в отчете. Дополнительные геолокационные данные от 18 июля показывают, что ВСУ также продвинулись на юго-запад от Комара.

Аналитики отметили, что украинские военные контратакуют на ключевых участках фронта, чтобы замедлить продвижение страны-агрессора.

19 июля налитический проект DeepState сообщил, что российские оккупанты захватили село Яблоновка в Сумской области. По данным DeepState, армия РФ также смогла продвинуться возле Юнаковки в Сумской области, Хатнего в Харьковской области, а также Романовки и Торецка в Донецкой области.

8 июля пресс-служба ОСГВ Хортица заявила, что Россия накапливает силы на Покровском направлении для дальнейших атак, а Силы обороны сдерживают натиск врага.

В то же время сержант 54-й ОМБр Максим Бутолин отметил, что на участке фронта, где бригада держит оборону в Донецкой области, наблюдается снижение наступательного потенциала российских войск.