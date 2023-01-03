Истребители НАТО за неделю четыре раза сопровождали российские военные самолеты 3 января, 15:11 Истребители НАТО (Фото:Alfredas Pliadis / Министерство обороны Литвы)

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за прошлую неделю и понедельник, 2 января, дважды поднимались в воздух для сопровождения четырех российских военных самолетов.

Об этом сообщает министерство обороны Литвы.

По информации оборонного ведомства, 27 декабря был опознан и сопровожден российский Ил-20, следовавший из основной части России в Калининградскую область. А также два самолета Су-27, которые совершили вылет из Калининградской области и затем вернулись обратно.

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На следующий день, 28 декабря, были опознаны и сопровождены два российских Су-30, пролетавшие через международное воздушное пространство из основной части России в Калининградскую область.

Также отмечается, что 27 декабря российские Су-27 летели с отключенными транспондерами, без планов полета и без связи с диспетчерами Регионального центра управления полетами. В других случаях российские самолеты летели с выключенными транспондерами, без планов полета, но поддерживали радиосвязь с RSVC.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.