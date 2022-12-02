В Литве впервые разместили самые мощные французские истребители
Истребитель Rafale (Фото:Tim Felce (Airwolfhound) via Wikipedia)
Франция присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, впервые разместив в Литве свои самые мощные истребители Rafale.
Об этом заявил вице-министр обороны Вилюс Семешка, сообщает Delfi.
Он подчеркнул, что на данный момент воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна, поэтому были предприняты такие меры.
«Сегодня воздушная оборона НАТО чрезвычайно важна. Еще в Мадриде страны НАТО договорились усилить меры сдерживания и обороны, в том числе в сфере воздушной обороны. Мы признаем, что средства противовоздушной обороны должны играть более важную роль в обеспечении безопасности неба стран Балтии», — сказал вице-министр обороны Литвы Вилюс Семешка во время церемонии смены контингента.
Церемония смены военных единиц, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, состоялась на авиабазе Вооруженных сил Литвы в Шауляе. В церемонии также приняли участие представители Министерства обороны Венгрии, представители штаба ВВС НАТО, послы стран, представители города Шяуляй и другие гости.
Венгерские военнослужащие, завершившие миссию, защищали воздушное пространство стран Балтии четырьмя истребителями JAS-39 Grippen. В миссии участвовало около 150 военнослужащих — пилоты, техники, медицинский персонал, группы поддержки, специалисты по связи и другим направлениям.
Усиление миссии воздушной полиции НАТО с авиабазы ВВС Эстонии в Эмари с четырьмя истребителями Eurofighter осуществляют ВВС Германии.