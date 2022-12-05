За последнюю неделю истребители НАТО в Балтии поднимали четыре раза из-за российской авиации 5 декабря, 18:56 Истребители (Фото:via kam.lt)

В течение прошлой недели истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии совершили четыре вылета для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщили в министерстве обороны Литвы в понедельник, 5 декабря.

В сообщении говорится, что 29 ноября истребители НАТО совершили вылет для сопровождения самолета Ан-26 из Калининградской области на материковую часть России, который выполнял полет в международном воздушном пространстве.

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В следующий раз, 1 декабря, истребители Альянса были подняты в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, который совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область. Самолет совершал полет без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

В тот же день самолеты НАТО сопровождали российский Ан-26, который совершал полет в международном воздушном пространстве с материковой части РФ в Калининградскую область без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Через день авиация НАТО сопровождала российский Ил-20, который возвращался в Калининградскую область РФ также без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.

Также 3 декабря истребители Альянса сопровождали два самолета РФ — Су-27П и Ан-26, которые летели с материковой части РФ в Калининградскую область. Оба судна выполняли полеты без включенного радиолокационного ретранслятора и без плана полета.