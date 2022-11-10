Испания передаст Украине еще две системы ПВО HAWK

10 ноября, 18:01
Поделиться:
Система ПВО HAWK (Фото:Lukasz Pacholski/Flickr)

Система ПВО HAWK (Фото:Lukasz Pacholski/Flickr)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО HAWK.

Об этом сообщает El Financiero.

«Еще две пусковые установки будут отправлены. потому что об этом нас попросили из НАТО для помощи Украине», – сказала министр обороны Испании.

Видео дня

Кроме того, Испания передаст украинским военным батарею гаубиц и дополнительные генераторы.

"Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - подчеркнула Роблес.

Ранее Испания передала Украине пакет военной помощи, включающий:

  • батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;
  • четыре системы ПВО Hawk;
  • противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;
  • другое военное снаряжение.
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Оружие Испания Война России против Украины ПВО HAWK

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X