Украинские военные будут проходить обучение в Испании 10 ноября, 10:25 Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство обороны Испании подтвердило, что будет обучать 400 украинских военных на своей военной базе в Толедо.

Об этом сообщает Еlespanol.

По данным источников в министерстве, 31 военный уже в Испании — они входят в состав принимающей стороны, около 200 прибудут в ближайшие дни, чтобы начать обучение.

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Согласно договоренностям, военные пройдут базовый курс начиная от обезвреживания взрывчатых веществ до парамедицинского обучения.

Таким образом, правительство Испании, в рамках своих обязательств как партнера НАТО, готово увеличить свой вклад в повышение квалификации ВСУ.

Испания передала Украине пакет военной помощи, который включает:

батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;

четыре системы ПВО Hawk;

противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;

другое военное снаряжение.