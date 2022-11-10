Украинские военные будут проходить обучение в Испании

10 ноября, 10:25
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министерство обороны Испании подтвердило, что будет обучать 400 украинских военных на своей военной базе в Толедо.

Об этом сообщает Еlespanol.

По данным источников в министерстве, 31 военный уже в Испании — они входят в состав принимающей стороны, около 200 прибудут в ближайшие дни, чтобы начать обучение.

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Согласно договоренностям, военные пройдут базовый курс начиная от обезвреживания взрывчатых веществ до парамедицинского обучения.

Таким образом, правительство Испании, в рамках своих обязательств как партнера НАТО, готово увеличить свой вклад в повышение квалификации ВСУ.

Испания передала Украине пакет военной помощи, который включает:

  • батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;
  • четыре системы ПВО Hawk;
  • противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;
  • другое военное снаряжение.
https://www.youtube.com/watch?v=PQrDMYpzh1k&t=44s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Испания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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