Украинские военные будут проходить обучение в Испании
Украинский военный (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министерство обороны Испании подтвердило, что будет обучать 400 украинских военных на своей военной базе в Толедо.
Об этом сообщает Еlespanol.
По данным источников в министерстве, 31 военный уже в Испании — они входят в состав принимающей стороны, около 200 прибудут в ближайшие дни, чтобы начать обучение.
Согласно договоренностям, военные пройдут базовый курс начиная от обезвреживания взрывчатых веществ до парамедицинского обучения.
Таким образом, правительство Испании, в рамках своих обязательств как партнера НАТО, готово увеличить свой вклад в повышение квалификации ВСУ.
Испания передала Украине пакет военной помощи, который включает:
- батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;
- четыре системы ПВО Hawk;
- противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;
- другое военное снаряжение.