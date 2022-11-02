Системы ПВО от Испании уже направляются в Украину — Кулеба

2 ноября, 17:07
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Кулеба уточнил, что пакет помощи Испании включает зенитно-ракетный комплекс Aspide и системы ПВО Hawk (Фото:Скриншот брифинга МИД Украины/Facebook)

Кулеба уточнил, что пакет помощи Испании включает зенитно-ракетный комплекс Aspide и системы ПВО Hawk (Фото:Скриншот брифинга МИД Украины/Facebook)

Новый пакет военной помощи от Испании, который включает системы ПВО, направляется в Украину, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

О пакете военной помощи Кулеба рассказал во время брифинга по итогам встречи с министром иностранных дел Испании Хосе Мануелем Альбаресом.

«Мы долго работали с Хосе Мануэлем, и нашими коллегами из других ведомств над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи из Испании. Я очень рад, что новый пакет есть, он уже на пути в Украину, и в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность», — сказал Кулеба.

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Кулеба уточнил, что пакет помощи Испании включает:

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  • батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней;
  • четыре системы ПВО Hawk;
  • противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды;
  • другое военное снаряжение.

Испания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, оказывая финансовую и военную помощь.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/804435197447603

В конце октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает новый пакет военной помощи от Испании. По его словам, он поступит в скором времени.

https://www.youtube.com/embed/8XofMn--_js
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Испания Войска РФ Дмитрий Кулеба

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