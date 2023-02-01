Уже на следующей неделе. Испания отправит Украине 20 бронетранспортеров М113 1 февраля, 22:18 БТР M113 (Фото:Скриншот видео U.S. Department of Defense / Facebook)

Министерство обороны Испании в следующий понедельник, 6 февраля, отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Europa Press.

О намерениях передать упомянутые БТР руководительница испанского Минобороны Маргарита Роблес впервые объявила во время визита в Латвию на прошлой неделе.

Видео дня

Также, как известно, Испания передаст Украине несколько боевых танков Leopard 2A4 — по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах. Несмотря на большое количество этих танков в Испании (более 300), большинство из них находятся на хранении и не пригодны к эксплуатации.

Инфографика: NV

По данным СМИ, компания Santa Bárbara уже начала срочный ремонт «полдюжины» танков, чтобы они как можно быстрее были готовы к отправке.

О возможности отправки Испанией бронетранспортеров M113 было упомянуто впервые еще летом прошлого года.