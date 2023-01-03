Одни из самых распространенных в мире. Главные факты о бронетранспортерах M113, которых Украина получила от союзников уже сотни 3 января, 15:28 Один из M113 на вооружении украинских военных, сентябрь 2022 года (Фото:АрміяІнформ)

За время войны Украина получила сотни бронетранспортеров M113, являющихся одними из самых распространенных в мире, от ряда стран.

В сентябре сообщалось, что такие бронетранспортеры направляются в Украину из Литвы.

В октябре издание Defence Express писало, что на херсонском направлении в конце концов появились M113, поставленные из Португалии, о намерении поставить которые Украине впервые сообщалось еще в начале мая.

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По данным Defence Express, если считать все поставленные M113 и их вариации, то украинские военные получили их комплект на десяток механизированных батальонов.

В конце декабря директор и основатель консалтинговой компании Themistocles Advisory Group Крэйг Хупер писал в статье для Forbes, что Украина получила от США около 200 M113.

NV собрал основные характеристики M113 в инфографике.

Бронетранспортер M113 — одна из самых распространенных боевых машин в мире, находится на вооружении с 1960 года, сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях. Нынешняя базовая модель – М113A2MK1.

Инфографика: NV

Производитель М113 – американская компания BAE Systems.

Вес этого бронетранспртера — 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров. Мощность двигателя М113 - 265 л.с., скорость - 61 км/ч, операционная дальность - 483 км, длина - 4,8 м, ширина - 2,5 м, высота - 2,2 м. Броня обеспечивает круговую защиту от пуль калибра 7,62, лобная часть - 12,7.

Вооружение в варианте бронетранспортера состоит из одного 12,7-мм пулемета Browning M2 с возможностью установки дополнительной защиты стрелка в турели. Опционально М113 можно вооружить автоматическим гранатометом Mk 19 или противотанковыми комплексами M47 Dragon или BGM-71 TOW.