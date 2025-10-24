СБУ заявила о задержании в Киеве российского агента, который собирался поджечь Институт национальной памяти

Мужчина из Винницы по заказу России планировал поджечь государственное учреждение в центре Киева (Фото: Нацполиция)

В Киеве задержали российского агента, который планировал устроить пожар в здании Института национальной памяти в центре города, чтобы расшатать внутреннюю обстановку в Киеве, сообщает Служба безопасности Украины в пятницу, 24 октября.

По данным следствия, 20-летний мужчина из Винницы поселился в хостеле вблизи Института, чтобы провести доразведку и выбрать «удобный» момент для диверсии.

Для поджога он приобрел 5-литровую бутылку с бензином, с которой планировал незаметно попасть на территорию госучреждения в темное время суток.

По инструкции российской спецслужбы он должен был вылить топливо на окно, поджечь его и зафиксировать возгорание на телефон. Указанное видео россияне собирались использовать для информационных операций о якобы наличии прокремлевского подполья в Киеве.

Фото: Нацполиция

СБУ и Нацполиция заблаговременно задержали мужчину и выяснили, что перед отъездом в Киев он выполнил «тестовое» задание российских спецслужб в Виннице — поджег автомобиль военных.

Фото: Нацполиция

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.