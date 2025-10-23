СБУ заявила о задержании работников Николаевского оборонного завода, которые шпионили для ГРУ

В Николаевской области разоблачены агенты российской разведки на оборонном предприятии (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной сети российской военной разведки (ГРУ) на одном из оборонных предприятий Николаевской области. Об этом СБУ 23 октября сообщила в своем Telegram.

В спецслужбе написали, что в результате операции задержаны два работника завода — лаборантка и слесарь, которые передавали врагу информацию о геолокации цехов, охране предприятия, видах и наличии оборонных заказов.

Расследование установило, что агенты действовали отдельно друг от друга, а также сообщали куратору о последствиях ракетно-дроновых атак по порту и перемещению украинских войск.

Оба подозреваемых ранее попали в поле зрения российской разведки из-за публикации антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. В ходе обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами объектов, которые использовались для планирования воздушных ударов, отметили в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.