Кабмин назначил историка и военного Александра Алферова на должность главы Украинского института национальной памяти

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Как сообщают в ведомстве, Александр Алферов — украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель.

С 2010 года он работал на должности научного сотрудника Института истории Украины НАН Украины. Алферов является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Алферов стал офицером ССО Азов-Киев, с сентября 2022 года — офицером 3-й отдельной штурмовой бригады, где был начальником группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. В 2025-м году — демобилизовался.

«Имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве», — подытожили в Минкульте.

13 декабря 2024 года Камбин уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти.

Дробовича уволили в связи с окончанием срока назначения на должность. Ранее он заявил, что не будет продолжать свою каденцию после ее окончания.

28 ноября Дробович рассказал, что планирует заниматься расследованием преступлений РФ против культуры во время войны, вопросами переходного правосудия, мемориализации войны, а также обоснованием геноцидного намерения России в войне против Украины.

21 декабря Кабмин назначил Юлию Гнатюк временно исполняющей обязанности главы учреждения — с мая 2024 года она занимала должность первого заместителя главы института.