Более 150 западных журналистов отказались от «экскурсии» Кремля на фронт — Центр стратегических коммуникаций
Западные журналисты отказались от предложения Кремля посетить линию фронта (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Более 150 журналистов из ведущих западных медиа отказались от предложения Кремля поехать в Купянск, Покровск или Мирноград, где Россия планировала показать якобы «окружение украинских военных».
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций во вторник, 4 ноября.
Как отмечают в Центре, российские пропагандисты организовали «тур» для иностранных журналистов в Купянск, Покровск и Мирноград, однако ни один представитель медиа не согласился принять участие.
«Более 150 журналистов официально отказали Кремлю, еще несколько сотен просто проигнорировали приглашение», — говорится в сообщении.
В Центре отметили, что в РФ заявляют, что журналисты якобы «боятся санкций». На самом деле, как отмечает Центр стратегических коммуникаций, иностранные СМИ не хотят становиться частью российской пропагандистской постановки и работать под контролем оккупантов вблизи линии фронта.
Ранее украинский МИД осудил престуры иностранных журналистов на временно оккупированные территории, которые организовывало Минобороны РФ. Журналистам, которые принимали в этом участие, инициируют запрет на въезд на территорию Украины.
Представитель МИД Георгий Тихий заявлял, что Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. Вместе с тем, в это время «кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства».
По его словам, на временно оккупированные территории Украины ездили представители таких медиа: AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix, Milliyet.