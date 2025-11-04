Более 150 журналистов из ведущих западных медиа отказались от предложения Кремля поехать в Купянск, Покровск или Мирноград , где Россия планировала показать якобы «окружение украинских военных».

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций во вторник, 4 ноября.

Как отмечают в Центре, российские пропагандисты организовали «тур» для иностранных журналистов в Купянск, Покровск и Мирноград, однако ни один представитель медиа не согласился принять участие.

«Более 150 журналистов официально отказали Кремлю, еще несколько сотен просто проигнорировали приглашение», — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что в РФ заявляют, что журналисты якобы «боятся санкций». На самом деле, как отмечает Центр стратегических коммуникаций, иностранные СМИ не хотят становиться частью российской пропагандистской постановки и работать под контролем оккупантов вблизи линии фронта.

Ранее украинский МИД осудил престуры иностранных журналистов на временно оккупированные территории, которые организовывало Минобороны РФ. Журналистам, которые принимали в этом участие, инициируют запрет на въезд на территорию Украины.

Представитель МИД Георгий Тихий заявлял, что Россия совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ в Украине с начала полномасштабной войны. Вместе с тем, в это время «кто-то просто за руку с российскими оккупантами едет снимать картинку на оккупированные территории в нарушение законодательства».

По его словам, на временно оккупированные территории Украины ездили представители таких медиа: AFP, Associated Press, TF1, Al Arabiya, Al Hadath, One America, Phoenix, Milliyet.