Российские пропагандисты сообщили о «новых успехах» армии РФ, а затем были вынуждены все удалять

Российские пропагандисты удалили сообщения об «успехах» армии РФ в Херсонской области (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Российские пропагандистские медиа сначала распространили, а потом удалили сообщение о «захвате» войсками РФ острова в Херсоне .

Об этом сообщает The Isider.

Российские пропагандистские из ТАСС 22 октября сообщили со ссылкой на министерство обороны РФ, что российские войска якобы имеют успехи на Карантинном острове Херсона

В публикациях говорилось о том, что российские войска «успешно высадились» на острове, «взяли под контроль ключевые объекты» и «отбили все попытки контратак ВСУ».

Позже все сообщения удалили «в связи с отзывом информации министерством обороны РФ».

Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты распространяют фейки о «захвате» Херсона и якобы присутствие российской пехоты на правом берегу Днепра.

«На самом деле, в районе Острова и Садового царит тишина, а врага нет», — сказано в сообщении.