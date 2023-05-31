Дело Хизб ут-Тахрир. Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы четырех фигурантов

31 мая, 17:45
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Слева направо: Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изетов, Фарход Базаров, Рэмзи Бекиров (Фото:Крымская солидарность)

Слева направо: Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изетов, Фарход Базаров, Рэмзи Бекиров (Фото:Крымская солидарность)

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону огласил приговор фигурантам дела «крымских мусульман» Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Радио Свобода.

Все осужденные были арестованы по делу «второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир». Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

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«Необоснованный, незаконный приговор. Эти люди не преступники, то, что они делали — абсолютное добро, они помогали другим семьям, приезжали на суды, поддерживали, у них была своя позиция, они исповедовали свою религию», — заявил Курбединов.

27 марта 2019 года российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

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По словам активистов, на то время это был самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.

После обысков были задержаны 20 крымских татар. Их доставили в управление ФСБ в Симферополе по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир.

Утром 28 марта того же года были задержаны трое активистов общественного объединения Крымская солидарность в российском Ростове-на-Дону.

«Суд» арестовал всех 23 задержанных крымских татар.

В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский «Халифат», но отвергают террористические методы достижения этого.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Крымские татары Российская агрессия Хизб-ут-Тахрир Крымские политзаключенные

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