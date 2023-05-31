Дело Хизб ут-Тахрир. Российский суд приговорил к 12 и 17 годам тюрьмы четырех фигурантов 31 мая, 17:45 Слева направо: Шабан Умеров, Раим Айвазов, Риза Изетов, Фарход Базаров, Рэмзи Бекиров (Фото:Крымская солидарность)

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону огласил приговор фигурантам дела «крымских мусульман» Рустему Мурасову, Джеббару Бекирову, Завуру Абдуллаеву и Рустему Таирову.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает Радио Свобода.

Все осужденные были арестованы по делу «второй севастопольской группы Хизб ут-Тахрир». Бекирова приговорили к 17 годам лишения свободы, остальным дали по 12 лет в колонии строгого режима. Первые четыре года они проведут в тюрьме.

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«Необоснованный, незаконный приговор. Эти люди не преступники, то, что они делали — абсолютное добро, они помогали другим семьям, приезжали на суды, поддерживали, у них была своя позиция, они исповедовали свою религию», — заявил Курбединов.

27 марта 2019 года российские силовики пришли с обысками к семьям крымских татар на оккупированном РФ полуострове.

По словам активистов, на то время это был самый массовый прецедент нарушения прав человека со стороны РФ.

После обысков были задержаны 20 крымских татар. Их доставили в управление ФСБ в Симферополе по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир.

Утром 28 марта того же года были задержаны трое активистов общественного объединения Крымская солидарность в российском Ростове-на-Дону.

«Суд» арестовал всех 23 задержанных крымских татар.

В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации Хизб ут-Тахрир регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламский «Халифат», но отвергают террористические методы достижения этого.