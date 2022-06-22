Монастырский назвал регионы Украины, где фиксируют больше всего случаев хищений гуманитарной помощи
Монастырский рассказал о борьбе с хищением гуманитарной помощи (Фото:МВД/Facebook)
Украинские правоохранители фиксируют больше всего случаев хищения гуманитарной помощи в Киеве, а также во Львовской, Харьковской и Кировоградской областях.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в эфире национального телемарафона.
«Если говорить в разрезе регионов, то у нас два таких лидера по мошенничеству — это Киев и Львовская область. Дальше за ними идут Харьковская область и Кировоградская», — отметил он.
Монастырский уточнил, что чаще всего мошенники присваивают машины, закупленные для украинской армии, топливо, медикаменты, бронежилеты и продукты питания.
В ряде случаев мошеннические схемы организовуют россияне.
Он добавил, что на данный момент открыты 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи. 29 лицам сообщено о подозрении.
1 июня правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.
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