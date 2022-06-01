Замглавы Черновицкой ОВА уличили в махинациях с гумпомощью — СБУ

1 июня, 12:19
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Чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.

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Об этом в среду, 1 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Чиновнику вменяют использование в коммерческих целях машин скорой помощи, которые были поставлены в страну в качестве гуманитарной поддержки от Италии.

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Будучи ответственным за их распределение, он передал автомобили в одно из областных медучреждений, руководство которого переоформило их на подконтрольную общественную благотворительную организацию «для предоставления платных транспортных услуг».

«То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Начато уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1531919470251462656
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Гуманитарная помощь Махинации Черновицкая область

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