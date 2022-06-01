Замглавы Черновицкой ОВА уличили в махинациях с гумпомощью — СБУ 1 июня, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Чиновнику может грозить до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом в среду, 1 июня, сообщили в Службе безопасности Украины.

Чиновнику вменяют использование в коммерческих целях машин скорой помощи, которые были поставлены в страну в качестве гуманитарной поддержки от Италии.

Видео дня

Будучи ответственным за их распределение, он передал автомобили в одно из областных медучреждений, руководство которого переоформило их на подконтрольную общественную благотворительную организацию «для предоставления платных транспортных услуг».

«То есть злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для безвозмездной помощи от имени государства», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Начато уголовное производство по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.