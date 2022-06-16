В Киеве предприниматель пытался продать внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ 16 июня, 11:54 Цей матеріал також доступний українською Автомобили были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи (Фото:Прокуратура)

Правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который пытался продать внедорожники, ввезенные в качестве помощи для ВСУ.

Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в столичной прокуратуре.



Два автомобиля с польской регистрацией предназначались для одной из воинских частей, однако вместо передачи машин на нужды украинской армии, мошенник попытался их продать.

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Злоумышленника задержали при получении им второй части суммы, которую он запросил за внедорожники.

Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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