В Киеве предприниматель пытался продать внедорожники, предназначавшиеся для ВСУ

16 июня, 11:54
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Автомобили были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи (Фото:Прокуратура)

Автомобили были ввезены в страну в качестве гуманитарной помощи (Фото:Прокуратура)

Правоохранители разоблачили в Киеве предпринимателя, который пытался продать внедорожники, ввезенные в качестве помощи для ВСУ.

Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в столичной прокуратуре.

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Два автомобиля с польской регистрацией предназначались для одной из воинских частей, однако вместо передачи машин на нужды украинской армии, мошенник попытался их продать.

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Злоумышленника задержали при получении им второй части суммы, которую он запросил за внедорожники.

Согласно ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Гуманитарная помощь Автомобили Война России против Украины Внедорожники

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