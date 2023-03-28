Россияне ищут бывших участников АТО и их родственников в Херсонской области — ЦНС 28 марта, 16:08 Россияне провели рейды в селах Скадовского и Каховского района, где искали участников АТО или их родственников (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Войска РФ во временно оккупированной Херсонской области ищут бывших участников АТО и их родственников.

Об этом сообщает пресс-служба Центра Национального сопротивления.

«Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно захваченных районах Херсонской области», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, россияне провели рейды в селах Скадовского и Каховского района, где искали участников АТО или их родственников. Центр добавил, что, по мнению оккупантов, только бывшие военные могут ненавидеть их.

«Однако враг не понимает, что они оккупанты для большинства населения и поэтому каждый под оккупацией работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории „ждунов“ нет, ведь все ждут возвращения домой. Следовательно, такие рейды обречены», — добавили в пресс-службе.

Ранее ЦНС сообщал, что российские оккупанты во временно захваченном Крыму усиливают «контрдиверсионный» режим.

Украинское подполье на полуострове зафиксировало увеличение случаев арестов и вручение повесток крымским татарам.