Россияне ищут бывших участников АТО и их родственников в Херсонской области — ЦНС

28 марта, 16:08
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Россияне провели рейды в селах Скадовского и Каховского района, где искали участников АТО или их родственников (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне провели рейды в селах Скадовского и Каховского района, где искали участников АТО или их родственников (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Войска РФ во временно оккупированной Херсонской области ищут бывших участников АТО и их родственников.

Об этом сообщает пресс-служба Центра Национального сопротивления.

«Российской оккупационной администрации необходимо отчитываться о борьбе с подпольем, поэтому россияне решили искать бывших участников АТО на временно захваченных районах Херсонской области», — говорится в сообщении.

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По данным ЦНС, россияне провели рейды в селах Скадовского и Каховского района, где искали участников АТО или их родственников. Центр добавил, что, по мнению оккупантов, только бывшие военные могут ненавидеть их.

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«Однако враг не понимает, что они оккупанты для большинства населения и поэтому каждый под оккупацией работает над освобождением своего родного края. Отдельной категории „ждунов“ нет, ведь все ждут возвращения домой. Следовательно, такие рейды обречены», — добавили в пресс-службе.

Ранее ЦНС сообщал, что российские оккупанты во временно захваченном Крыму усиливают «контрдиверсионный» режим.

Украинское подполье на полуострове зафиксировало увеличение случаев арестов и вручение повесток крымским татарам.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   АТО Российская агрессия Войска РФ Херсонская область

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