Усиливают репрессивные меры. В Крыму россияне увеличили аресты и выдачи повесток крымским татарам — ЦНС

25 марта, 21:57
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Незаконно обвиняемые крымские татары в российском суде (Фото:Крымская солидарность)

Незаконно обвиняемые крымские татары в российском суде (Фото:Крымская солидарность)

Российские оккупанты во временно захваченном Крыму усиливают «контрдиверсионный» режим. Украинское подполье на полуострове зафиксировало увеличение случаев арестов и вручение повесток крымским татарам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Несмотря на годы террора, россиянам так и не удалось подавить сопротивление местного населения на территории временно оккупированного полуострова. Поэтому, в лучших традициях энкаведистов, россияне усиливают репрессии в отношении местного населения. Главный акцент оккупанты делают на преследовании крымских татар», — говорится в сообщении.

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В Сопротивлении отмечают, что оккупанты увеличили количество работников спецслужб, которые проводят слежку за активными гражданами и активно прослушивают мобильные устройства.

25 марта Центр национального сопротивления также сообщил, что в населенных пунктах временно оккупированных районов Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением из — за сопротивления принудительной паспортизации, а за отказ от гражданства РФ угрожают «ямой».

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Крым Крымские татары Арест Оккупация Война России против Украины вручение повесток

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