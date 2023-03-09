Россияне на оккупированных территориях готовятся к мобилизации несовершеннолетних — ЦНС

9 марта, 17:56
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В России проходит скрытая мобилизация (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

В России проходит скрытая мобилизация (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российские оккупанты на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей планируют начать мобилизацию 17-летних парней для войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

По данным Центра, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения предоставить списки всех юношей 2006 года рождения.

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«Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб сообщал, что в России продолжается скрытая мобилизация на фоне огромных потерь войск РФ в Украине.

https://www.youtube.com/embed/3EI4tJu_ufo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Мобилизация Луганская область Войска РФ

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