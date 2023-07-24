Пытались выявить гаубицы М777. В Херсоне разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ, задержан вербовщик 24 июля, 11:44 Задержан резидент агентурной сети, на него «работали» десять местных информаторов (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурной сети ФСБ РФ в Херсоне. Задержан резидент российской спецслужбы.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в военной терминологии это вербующий и дающий задачу другим агентам. Он держал «на связи» до десяти информаторов в регионе.

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По данным следствия, все они были местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию РФ против Украины.

Задача агентурной сети заключалась в передаче оккупантами актуальной информации о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области.

Информаторы пытались обнаружить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня Град и иностранных гаубиц М777.

Все собранные данные они должны были передавать резиденту, а тот посылать их своему куратору из ФСБ. Его задержали во время очередной попытки передачи информации агрессору.

Задержанным агентом ФСБ оказался попавший в поле зрения российской спецслужбы местный житель, он начала сотрудничать с РФ еще в начале «нулевых», когда поехал в страну-агрессора.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ он вернулся в Украину и устроился в одну из частных охранных фирм в Херсоне.

После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Предатель находится под страже, ему грозит пожизненное заключение.