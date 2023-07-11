Задержан российский агент, пытавшийся сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом 11 июля, 15:36 Предателем оказался житель Краматорска, он задержан (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который пытался помешать контрнаступлению ВСУ, в частности, под Бахмутом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленник собирал для российских оккупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны Украины в Краматорске.

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Он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая принимает участие в контрнаступлении.

Полученные данные предатель дистанционно передавал боевику «ДНР».

Российского информатора задержали во время выполнения им одной из задач кураторов.

По данным следствия, агентом РФ оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, скрыто наблюдавших за локациями украинских защитников как рядовые граждане.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Он задержан. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.