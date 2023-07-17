Задержан российский информатор, который отчитывался ФСБ после ракетного удара оккупантов по кафе в Краматорске
В результате удара РФ по центру Краматорска 27 июня погибли 13 человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ РФ, который собирал данные о последствиях ракетного удара оккупантов по кафе в центре Краматорска 27 июня.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, эту задачу предатель получил сразу после атаки на город.
Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей.
Также противник пытался получить максимум данных о возможных пострадавших среди Сил обороны Украины.
По данным следствия, информатор ФСБ также скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских военных на территории Краматорска.
Предателем оказался местный житель, российские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству весной текущего года.
Задержанному сообщили о подозрении, он находится под стражей.
27 июня российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания.
Погибли 13 человек, серди них трое детей — 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Были ранены более 60 человек, в том числе три гражданина Колумбии и известная украинская писательница Виктория Амелина. Через несколько дней она погибла.
Был задержан наводчик. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».