Задержан российский информатор, который отчитывался ФСБ после ракетного удара оккупантов по кафе в Краматорске 17 июля, 14:52 В результате удара РФ по центру Краматорска 27 июня погибли 13 человек (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ РФ, который собирал данные о последствиях ракетного удара оккупантов по кафе в центре Краматорска 27 июня.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эту задачу предатель получил сразу после атаки на город.

Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей.

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Также противник пытался получить максимум данных о возможных пострадавших среди Сил обороны Украины.

По данным следствия, информатор ФСБ также скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских военных на территории Краматорска.

Предателем оказался местный житель, российские спецслужбы привлекли его к сотрудничеству весной текущего года.

Задержанному сообщили о подозрении, он находится под стражей.

27 июня российские оккупанты обстреляли Краматорск с использованием ОТРК Искандер-М. Ракета попала в заведение общественного питания.



Погибли 13 человек, серди них трое детей — 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Были ранены более 60 человек, в том числе три гражданина Колумбии и известная украинская писательница Виктория Амелина. Через несколько дней она погибла.

Был задержан наводчик. Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному наводчику объявлено подозрение по статье «государственная измена».



