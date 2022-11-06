Оккупированный Херсон покинули почти 80% жителей 6 ноября, 23:10 Оккупированный Херсон покинули 80% жителей (Фото:Суспільне)

В Херсонской территориальной общине до полномасштабного вторжения России в Украину было около 320 тысяч человек. Сейчас, по поверхностным оценкам, 60−70 тысяч человек в городе.



Об этом в эфире телемарафона рассказал координатор штаба Херсонский хаб Роман Головня, сообщает Суспільне.

По его словам, для оккупационных властей главное — настроить местных жителей против собственных вооруженных сил. Все информационные потоки направляют на то, что украинские войска будут поражать мирные здания, планируют подорвать ГЭС, ядерное оружие.

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Оккупанты производят определенные вбросы для внутреннего российского потребителя, что они "заботятся" о мирном населении и пытаются максимальное количество переправить на левый берег. Желающие уже покинули Херсон и переехали на левобережье или на подконтрольную территорию. Поэтому эти призывы в основном происходят "впустую".

По словам Головни, гуманитарная ситуация в Херсоне очень сложная.

"Завезти сегодня пищевые продукты, любую другую гуманитарную помощь, медикаменты, с подконтрольной территории — нереально. Они все заблокировали. Сами фактически не осуществляют каких-либо поставок, тем более гуманитарного обеспечения населения. Херсонцы оставлены один на один, и сами выживают теми силами, как могут", - рассказал он.