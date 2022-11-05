«Готовятся к потере Херсона и всего правого берега». Появились спутниковые снимки оборонных рубежей россиян в Херсонской области 5 ноября, 22:21 Спутниковые снимки оборонных рубежей россиян в Херсонской области (Фото:COUPSURE / Twitter)

OSINT-аналитик опубликовал спутниковые снимки оборонительных рубежей российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.



«Россия готовится потерять город Херсон и весь правый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне левого берега реки», — пишет OSINT-аналитик Бенджамин Питте (Benjamin Pittet) в Twitter.

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Внимание: в оригинальных твитах аналитик перепутал левый и правый берега, однако позже сообщил об ошибке. Переводя его твиты, мы исправляли эту ошибку и приводили правильные данные.

По его словам, сейчас россияне строят три линии траншей и дотов на левом берегу Днепра. Эти оборонительные позиции используют естественные и искусственные барьеры, такие как река Днепр и каналы в Херсонской области.



Как видно на карте выше и на спутниковом снимке, россияне строят траншеи даже на побережье Черного моря.



Эти оборонительные линии включают траншеи, подкрепленные вкопанными позициями для боевых бронированных машин.

На этом снимке, в частности, оккупирована Голая Пристань.

«Подобные оборонительные сооружения можно найти на всех трех линиях и на большей части правого берега Днепра», — пишет аналитик.

Так выглядит большинство позиций оккупаетов на левом берегу Днепра: два ряда траншей и позиции для техники.

В местах, где тяжело рыть окопы, россияне развернули сборные «бункеры». Впрочем, аналитик сомневается в эффективности этих «цементных ящиков».

На этом снимке, например, Каховка.

«Однако в некоторых местах россияне создали впечатляющие оборонительные позиции», — пишет аналитик.

Он добавляет фото позиции оккупантов с третьей линии обороны, в 18 километрах от Днепра.

«Эта позиция состоит из трех различных оборонных линий плюс канал», — отмечает Питте.

Вот эта позиция крупным планом со спутникового снимка PlanetScope-SuperDove (разрешение — 3 метра).



Он отметил, что эти позиции все еще строятся, а спутниковые изображения, которые он привел в постах, не охватывают всю территорию, поэтому в линиях есть дыры.

