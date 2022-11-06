Оккупанты депортируют украинцев из Каховского района — ЦНС

6 ноября, 15:26
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Россияне депортируют украинцев из Каховского района (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Россияне депортируют украинцев из Каховского района (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

С воскресенья, 6 ноября, россияне принудительно «эвакуируют» жителей шести громад в Херсонской области. Речь идет о Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетиской и Верхнерогачицкой громадах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в первую очередь оккупанты будут проводить ее из населенных пунктов вдоль Днепра, где россияне активно обустраивают линию обороны.

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Кроме того, в освобожденных помещениях россияне размещают своих военнослужащих, которые насильно проникают в помещение и прибегая к мародерству.

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Также сообщается, что оккупанты воруют имущество медицинских учреждений. В частности, из Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки уже вывезли все медоборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

В пятницу, 4 ноября, глава кремлевского режима заявил на Красной площади, что «проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий».

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к очередному акту доброй воли в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон депортация Война России против Украины

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