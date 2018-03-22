Только арест. ГПУ определилась с мерой пресечения для Савченко

Генпрокуратура настаивает на аресте для Савченко без возможности залога

Генеральная прокуратура намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГПУ.

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не ясно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или же в другой день.

Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

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Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.