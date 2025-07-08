«С этой штукой будем заходить и лупить». ГУР перехватило разговор оккупантов, которые готовили химическую атаку на украинские позиции — видео
Военнослужащий 24-й механизированной бригады имени Короля Даниила ВСУ в Донецкой области, март 2025 (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces)
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговора российских оккупантов, которые готовят химическую атаку на украинские позиции.
В разговоре военнослужащие армии РФ обсуждают применение запрещенного химического оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление.
«Да, о нем думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с „этой штукой“ прям заходить и в упор лупить. С „этой штукой“ будем, и прям задувать внутрь», — говорит один из оккупантов.
В разговоре россиянин также добавил, что других оккупантов предупредили об атаке.
В ГУР МО Украины подчеркнули: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.
В начале марта 2025 года Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.
14 апреля в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные систематически используют против бойцов Сил обороны боеприпасы, содержащие отравляющий газ. Он поражает слизистую оболочку и дыхательные пути.
5 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности зафиксировали случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.