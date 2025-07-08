В разговоре военнослужащие армии РФ обсуждают применение запрещенного химического оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление.

«Да, о нем думали, продвинемся по югу, надо будет артой туда. Значит, завтра будем с „этой штукой“ прям заходить и в упор лупить. С „этой штукой“ будем, и прям задувать внутрь», — говорит один из оккупантов.

В разговоре россиянин также добавил, что других оккупантов предупредили об атаке.

В ГУР МО Украины подчеркнули: за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, агрессор получит справедливое возмездие.

В начале марта 2025 года Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

14 апреля в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные систематически используют против бойцов Сил обороны боеприпасы, содержащие отравляющий газ. Он поражает слизистую оболочку и дыхательные пути.

5 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности зафиксировали случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.