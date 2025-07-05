Нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности были зафиксированы случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет Reuters.

«Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить, что Россия интенсифицирует использование химического оружия, — сказал он.

По его словам, эта интенсификация вызывает беспокойство, поскольку она является продолжением многолетней тенденции, когда использование Россией химического оружия становилось «все более нормированным, стандартизированным и широкомасштабным».

Немецкая служба внешней разведки BND подтвердила эти выводы.

Глава Агентства военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ресинк заявил, что выводы базируются на «нашей независимой разведке, мы сами наблюдали это в ходе наших расследований».

При этом Россия отрицала использование химбоеприпасов и обвинила в том же самом Украину.

По словам Брекельманса, по меньшей мере трое гражданских украинцев погибли из-за применения химического оружия. При этом более 2500 военнослужащих, получивших ранения на поле боя, обратились в украинские органы здравоохранения с симптомами, характерными для применения химического оружия.

Он добавил, что увеличение случаев использования химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

«Мы должны еще больше усилить давление. Это означает, что мы должны рассмотреть больше санкций и, в частности, запретить им (России — ред.) участвовать в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО», — сказал он.

По словам главы военной разведки Нидерландов, действия России включают усиление исследовательского потенциала и вербовку ученых для разработки химического оружия. Кроме того, российским солдатам были предоставлены инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.

«Это не просто какие-то случайные эксперименты на фронте, это действительно часть широкомасштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что, если мы не разъясним и не обнародуем то, что делает Россия, очень вероятно, что эти тенденции будут продолжаться», — сказал Ресинк.

Он также назвал использование химического оружия российскими вооруженными силами «почти постоянной оперативной процедурой».

«Мы четко подтвердили использование хлорпикрина в сочетании с импровизированными боеприпасами, такими как лампочки и пустые бутылки, которые подвешиваются к беспилотнику. Что касается слезоточивого газа, то мы видим, что они также злоупотребляют этим и перерабатывают боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя», — сказал он.

Хлорпикрин внесен в список запрещенных удушающих веществ ОЗХО, которая была создана для имплементации и контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) 1997 года.

Россия является членом ОЗХО и, как и США, должна была уничтожить свои задекларированные запасы химического оружия.

США впервые обвинили Россию в использовании хлорпикрина в мае 2024 года.

Украина уже заявляла о тысячах случаев применения Россией химического оружия.