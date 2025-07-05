Россия масштабировала применение против Украины химического оружия — министр обороны Нидерландов

5 июля, 08:08
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил об усилении атак химическим оружием со стороны РФ (Фото: Ruben Brekelmans/Facebook)

Нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности были зафиксированы случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, пишет Reuters.

«Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить, что Россия интенсифицирует использование химического оружия, — сказал он.

По его словам, эта интенсификация вызывает беспокойство, поскольку она является продолжением многолетней тенденции, когда использование Россией химического оружия становилось «все более нормированным, стандартизированным и широкомасштабным».

Немецкая служба внешней разведки BND подтвердила эти выводы.

«Приносит много бед». В НГУ рассказали, на каком направлении россияне уже третью неделю применяют химическое оружие

Глава Агентства военной разведки Нидерландов (MIVD) Питер Ресинк заявил, что выводы базируются на «нашей независимой разведке, мы сами наблюдали это в ходе наших расследований».

При этом Россия отрицала использование химбоеприпасов и обвинила в том же самом Украину.

По словам Брекельманса, по меньшей мере трое гражданских украинцев погибли из-за применения химического оружия. При этом более 2500 военнослужащих, получивших ранения на поле боя, обратились в украинские органы здравоохранения с симптомами, характерными для применения химического оружия.

Он добавил, что увеличение случаев использования химического оружия Россией представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран.

«Мы должны еще больше усилить давление. Это означает, что мы должны рассмотреть больше санкций и, в частности, запретить им (России — ред.) участвовать в международных органах, таких как Исполнительный совет ОЗХО», — сказал он.

По словам главы военной разведки Нидерландов, действия России включают усиление исследовательского потенциала и вербовку ученых для разработки химического оружия. Кроме того, российским солдатам были предоставлены инструкции по использованию ядовитых боевых веществ.

«Это не просто какие-то случайные эксперименты на фронте, это действительно часть широкомасштабной программы. И это, конечно, также вызывает беспокойство, потому что, если мы не разъясним и не обнародуем то, что делает Россия, очень вероятно, что эти тенденции будут продолжаться», — сказал Ресинк.

Он также назвал использование химического оружия российскими вооруженными силами «почти постоянной оперативной процедурой».

«Мы четко подтвердили использование хлорпикрина в сочетании с импровизированными боеприпасами, такими как лампочки и пустые бутылки, которые подвешиваются к беспилотнику. Что касается слезоточивого газа, то мы видим, что они также злоупотребляют этим и перерабатывают боеприпасы, чтобы использовать их в качестве носителя», — сказал он.

Хлорпикрин внесен в список запрещенных удушающих веществ ОЗХО, которая была создана для имплементации и контроля за соблюдением Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) 1997 года.

Россия является членом ОЗХО и, как и США, должна была уничтожить свои задекларированные запасы химического оружия.

США впервые обвинили Россию в использовании хлорпикрина в мае 2024 года.

Украина уже заявляла о тысячах случаев применения Россией химического оружия.

