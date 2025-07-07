Британія ввела нові санкції проти Росії через застосування хімічної зброї на війні проти України

Перечень новых ограничений против РФ 7 июля был опубликован на официальном сайте британского правительства (Фото: REUTERS/Isabel Infantes)

Власти Великобритания ввели новые санкции противстраны-агрессора России за использование оккупантами химического оружия на войне против Украины.

Соответствующий перечень ограничений 7 июля был опубликован на официальном сайте британского правительства.

Как уточнило агентство Reuters, власти Великобритании ввели меры по замораживанию активов и запрету на поездки в отношении Алексея Ртищева и Андрея Марченко — соответственно, командующего российских войск радиологической, химической и биологической защиты и его заместителя.

Кроме того, британские чиновники заявили, что АО Федеральный научно-производственный центр Научно-исследовательский институт прикладной химии тоже было подвергнуто санкциям за поставку российским оккупантам гранат с веществом RG-Vo — для борьбы с массовыми бунтами

«Эти гранаты использовались в качестве средства ведения войны против Украины в нарушение Конвенции о химическом оружии, заявило британское правительство», — подытожило Reuters.

Ранее, в мае 2024 года, Государственный департамент США включил применение хлорпикрина российскими войсками против Вооруженных Сил Украины в обоснование новых санкционных мер против России.

В начале марта 2025 года Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

14 апреля в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные систематически используют против бойцов Сил обороны боеприпасы, содержащие ядовитый газ. Он поражает слизистую оболочку и дыхательные пути.

5 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что нидерландские и немецкие спецслужбы собрали доказательства масштабного применения Россией запрещенного химического оружия в Украине, в частности были зафиксированы случаи сброса удушающего вещества с беспилотников.