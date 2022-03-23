Гуманитарные коридоры 23 марта: за день эвакуировали 4,5 тысячи человек, оккупанты снова блокировали колонну в Запорожской области 23 марта, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров в Украине 23 марта.

Во время брифинга Верещук сообщила, что из девяти коридоров в среду сработали семь, всего эвакуировано 4554 человека:



Донецкая область : из Мариуполя в Запорожье на своих машинах доехали 2912 человек. Автобусы и грузовики с гумпомощью, которые накануне доехали в Бердянск, целый день были заблокированы оккупантами на въезде в город. На блокпосте в Васильевке оккупанты целый день удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Она останется на ночь в Токмаке, 24 марта продолжит движение в Бердянск;

: из Мариуполя в Запорожье на своих машинах доехали 2912 человек. Автобусы и грузовики с гумпомощью, которые накануне доехали в Бердянск, целый день были заблокированы оккупантами на въезде в город. На блокпосте в Васильевке оккупанты целый день удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Она останется на ночь в Токмаке, 24 марта продолжит движение в Бердянск; 24 марта должны быть освобождены сотрудники ГСЧС и водители автобусов, которых россияне накануне незаконно задержали в Мангуше;

Запорожская область : колонну автобусов для эвакуации людей из Пологов в Запорожье в течение дня удерживали на блокпосте в Васильевке. Их уже пропустили, они продолжили движение по маршруту и утром 24 марта будут вывозить людей из Токмака. Из Гуляйполя в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гумпомощь;

: колонну автобусов для эвакуации людей из Пологов в Запорожье в течение дня удерживали на блокпосте в Васильевке. Их уже пропустили, они продолжили движение по маршруту и утром 24 марта будут вывозить людей из Токмака. Из Гуляйполя в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гумпомощь; Киевская область : из поселков Великая Дымерка и Богдановка в Бровары эвакуировали 769 человек, вывезти людей из Бородянки не удалось из-за российских обстрелов. Из села Светильня в Бровары эвакуировали 150 человек;

: из поселков Великая Дымерка и Богдановка в Бровары эвакуировали 769 человек, вывезти людей из Бородянки не удалось из-за российских обстрелов. Из села Светильня в Бровары эвакуировали 150 человек; Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Нижнего в Бахмут эвакуированы 672 человека. Туда доставили 60 тонн гумпомощи ( консервы, крупы, мука и другие продукты).

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