Гуманитарные коридоры 23 марта: за день эвакуировали 4,5 тысячи человек, оккупанты снова блокировали колонну в Запорожской области

23 марта, 23:13
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Жители Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, 18 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров в Украине 23 марта.

Во время брифинга Верещук сообщила, что из девяти коридоров в среду сработали семь, всего эвакуировано 4554 человека:

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  • Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье на своих машинах доехали 2912 человек. Автобусы и грузовики с гумпомощью, которые накануне доехали в Бердянск, целый день были заблокированы оккупантами на въезде в город. На блокпосте в Васильевке оккупанты целый день удерживали дополнительную колонну автобусов для эвакуации мариупольцев и бензовоз. Она останется на ночь в Токмаке, 24 марта продолжит движение в Бердянск;
  • 24 марта должны быть освобождены сотрудники ГСЧС и водители автобусов, которых россияне накануне незаконно задержали в Мангуше;
  • Запорожская область: колонну автобусов для эвакуации людей из Пологов в Запорожье в течение дня удерживали на блокпосте в Васильевке. Их уже пропустили, они продолжили движение по маршруту и утром 24 марта будут вывозить людей из Токмака. Из Гуляйполя в Запорожье удалось эвакуировать 51 человека и завезти в город гумпомощь;
  • Киевская область: из поселков Великая Дымерка и Богдановка в Бровары эвакуировали 769 человек, вывезти людей из Бородянки не удалось из-за российских обстрелов. Из села Светильня в Бровары эвакуировали 150 человек;
  • Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Кременной, Нижнего в Бахмут эвакуированы 672 человека. Туда доставили 60 тонн гумпомощи (консервы, крупы, мука и другие продукты).
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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