Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области
Оккупанты дважды ударили по пожарной части (Фото:ГСЧС)
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские оккупанты дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области.
В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Люди не пострадали.
Утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, попав в Краеведческий музей. Ранения получили десять человек, четверых госпитализировали. Два человека погибли.