Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области 27 апреля, 06:02 Оккупанты дважды ударили по пожарной части (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские оккупанты дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Люди не пострадали.

Утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, попав в Краеведческий музей. Ранения получили десять человек, четверых госпитализировали. Два человека погибли.



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