Россияне дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области

27 апреля, 06:02
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Оккупанты дважды ударили по пожарной части (Фото:ГСЧС)

Оккупанты дважды ударили по пожарной части (Фото:ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что российские оккупанты дважды за день обстреляли пожарную часть в Харьковской области.

В результате артобстрела повреждения получили здание, а также техника спасателей. Люди не пострадали.

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Утром 25 апреля российские оккупанты обстреляли центр Купянска Харьковской области, попав в Краеведческий музей. Ранения получили десять человек, четверых госпитализировали. Два человека погибли.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьковская область ГСЧС Война в Украине Война России против Украины

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