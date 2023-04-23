Последствия вражеских обстрелов: по Херсонской области выпустили 236 снарядов, Никопольский район обстреляли из беспилотника 23 апреля, 09:25 Последствия вражеских прилетов (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Россияне в воскресенье 23 апреля продолжали обстрелы украинских населенных пунктов. Оккупанты 54 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб гражданский. Также с беспилотника нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области.

«За минувшие сутки противник совершил — 54 обстрела, выпустив 236 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял два раза. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области», - отметил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

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Из-за российской агрессии один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Также оккупанты ударили по Марганецкой общине Днепропетровской области. Применили беспилотник, сбросив с него взрывной снаряд.

«Люди не пострадали. Территория удара обследуется», - написал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.



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Окупать вечером 22 апреля атаковали ракетами Харьков и деревню Котляры Харьковского района. В результате обстрела повреждены дома и фабрика.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, в Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

В селе Котляры в результате ракетного удара разрушены два частных дома, еще 10 повреждены. Также поврежден гараж и четыре автомобиля. На месте обстрела начались пожары. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 0 22:19 в Харькове на улице Баварской возник пожар на территории АЗС. Там горел резервуар с остатками газа на площади 50 кв.

«К месту происшествия направили сразу 13 пожарно-спасательных подразделений. Благодаря их оперативным действиям удалось не допустить еще большего распространения огня и спасти два автомобиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 22:45 спасатели локализовали пожар и в 23:53 полностью обуздали его. Пострадавших тоже нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.

В Николаевской области российская армия произвела артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины.

"Без разрушений и пострадавших", - написал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.