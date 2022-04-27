«МЧС, спишь?». В ГСЧС потроллили российских спасателей на фоне угрожающей ситуации с пожарами в РФ 27 апреля, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Сообщается, что в России некому тушить пожары, поскольку всех спасателей отправили на войну (Фото:greenpeace.ru)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям иронично прокомментировала информацию о том, что в России некому тушить пожары, поскольку военные части, которые занимались этим, перебросили на войну в Украину.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

«МЧС России, спишь? Мы здесь поискали информацию во что же верят ваши российские пожарные, к кому обращаются за помощью в защите, кого считают своими покровителями и оберегами… Итак, защитниками русского МЧС считаются Николай Угодник, Никита Бесогон, Святая великомученица Варвара Илиопольская и Святой Флориан — утверждает автор какой-то российской статьи. Как вам работается, неуважаемые коллеги, когда ваши защитники отвернулись от вас? А знаете почему? Им стыдно смотреть, как вы выстраиваетесь в форме буквы Z, демонстрируя солидарность с вашими убийцами, преступниками и насильниками», — говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что российское МЧС «упорно не читает знаки, которые посылает небо, превращая вашу землю в ад и продолжаете искать след НАТО в собственных грехах».

«Возможно, у вас есть рекомендации на этот случай? Нет? Ну и черт с ним, горите», — говорится в обращении украинских спасателей.



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