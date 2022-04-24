В Сибири бушуют масштабные пожары, но тушить их некому: военные части, которые занимались этим, перебросили на войну в Украину — СМИ 24 апреля, 17:40 Цей матеріал також доступний українською В Сибири бушуют масштабные пожары (Фото:greenpeace.ru)

В российской Сибири бесконтрольно горят леса. Их никто не тушит, поскольку российские воинские части, обычно укрощавшие пожары, были передислоцированы и сейчас воюют в Украине, пишет The Independent.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Как пишет издание, пожары зафиксированы в Тюменской области (Западная Сибирь). Гринпис в России заявил, что в этом году площади лесных пожаров в стране уже вдвое больше, чем в апреле 2021 года.



Видео дня

Исследовательница климата из Университета Майами в штате Огайо Джессика МакКарти рассказала веб-сайту Axios, что тушение таких масштабных пожаров обычно требует привлечения военных самолетов.

«Сомнительно, что эта мощность будет доступна даже летом, если война будет продолжаться. Следовательно, либо пожары будут больше… либо эти самолеты и личный состав заберут с западного фронта и привезут в Сибирь», — сказала МакКарти.

Ученые неоднократно заявляли, что пожары нужно потушить как можно скорее.

Эта новость вызывает особую обеспокоенность, поскольку масштабные пожары в больших лесных массивах вблизи полярного круга являются частью опасного цикла, приводящего к изменению климата. Пожары в лесах Сибири выбрасывают множество углекислого газа, попадающего в атмосферу Арктики. Это приводит к таянию вечной мерзлоты.

Температура за полярным кругом достигла рекордных 48 градусов по Цельсию во время «постоянной жары» в Сибири прошлым летом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.