Поля усеяны их трупами: в Нацгвардии заявили, что группа Вагнера почти не влияет на ход боев в Украине 30 апреля, 11:28 Группа Вагнера несет огромные потери (Фото:Генштаб)

В Нацгвардии рассказали, что группа Вагнера уже практически потеряла свое влияние на ход боевых действий в Украине из-за высоких потерь и отсутствия пополнений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады Нацгвардии Червона калина Николай Коваль.

«Им уже нет, откуда брать людей. Реально очень много у них потерь. Я просто вижу, что все поля усеяны их вагнеровцами, наемниками, а их никто не забирает. И воевать уже некому», — заявил он.

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Ранее главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, так как «вагнеровцы заканчиваются».

Также Пригожин заявил о возможном отводе боевиков ЧВК Вагнера от Бахмута.