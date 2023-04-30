Пригожин пригрозил Шойгу вывести своих боевиков из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов 30 апреля, 03:16 Евгений Пригожин (Фото:Republic_Mag/Twitter)

Террорист Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ПВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу с просьбой выдать немедленно боеприпасы. В случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ЧВК Вагнер в населенном пункте Бахмут", - заявил Пригожин.

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Террорист подчеркнул, что боевиков "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

"А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное", - заявил террорист.

Ранее Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, ведь «вагнеровцы заканчиваются».