Пригожин пригрозил Шойгу вывести своих боевиков из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов
Евгений Пригожин (Фото:Republic_Mag/Twitter)
Террорист Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ПВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.
"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу с просьбой выдать немедленно боеприпасы. В случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ЧВК Вагнер в населенном пункте Бахмут", - заявил Пригожин.
Террорист подчеркнул, что боевиков "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".
"А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное", - заявил террорист.
Ранее Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, ведь «вагнеровцы заканчиваются».