Пригожин пригрозил Шойгу вывести своих боевиков из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов

30 апреля, 03:16
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Евгений Пригожин (Фото:Republic_Mag/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:Republic_Mag/Twitter)

Террорист Евгений Пригожин пригрозил главе минобороны РФ Сергею Шойгу вывести боевиков ПВК Вагнера из Бахмута в случае отсутствия боеприпасов.

"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу с просьбой выдать немедленно боеприпасы. В случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ЧВК Вагнер в населенном пункте Бахмут", - заявил Пригожин.

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Террорист подчеркнул, что боевиков "осталось на несколько дней", поэтому они либо покинут город, либо их "оставят погибать".

"А потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное", - заявил террорист.

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Ранее Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, ведь «вагнеровцы заканчиваются».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сергей Шойгу Война в Украине Бахмут Евгений Пригожин Война России против Украины

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