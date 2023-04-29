Террорист Пригожин поплакался, что ЧВК Вагнера скоро исчезнет и боевики «уйдут в историю»

29 апреля, 01:54
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Евгений Пригожин (Фото:ryzhkov154/Twitter)

Евгений Пригожин (Фото:ryzhkov154/Twitter)

Главарь террористической организации ЧВК Вагнера Евгений Пригожин посетовал, что его структура скоро исчезнет, так как «вагнеровцы заканчиваются».

Об этом сообщает Украинская правда.

«На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК Вагнер заканчивается. И ЧВК Вагнер через некоторое время перестанет существовать», — заявил террорист.

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Он отметил, что готов повторить свое заявление, которое «может деморализовать россиян», но отметил, что в исчезновении ЧВК «нет ничего плохого».

В разговоре с российским пропагандистом он также в очередной раз начал говорить о нехватке боеприпасов для своих боевиков.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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