Гриневич: Учебники — это наше слабое место 4 июня, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube По словам Гриневич, некоторые учителя используют бесплатные материалы с англоязычных ресурсов Кадр видео Радио НВ via YouTube

Министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала в эфире Радио НВ о проблемах с созданием современных украинских учебников.

«Я должна констатировать, что, пожалуй, учебники и, в частности, электронные учебные материалы - это наше слабое место. Почему? Потому что министерство не может написать учебники за авторов учебников», - заявила она.

По словам Гриневич, Министерство образования сейчас пытается учить потенциальных авторов учебников тому, как должен выглядеть современный учебник.

«Мы ввели определенные критерии оценки учебников, ввели антидискриминационную экспертизу для учебников. Сейчас, например, у нас ситуация, когда есть средства на электронные учебные материалы. Мы проводим эти тендеры, но выдвигаем также технические требования к этим материалам. К сожалению, у нас этот рынок очень слабо развит», - рассказала министр.

По ее словам, Министерство образования также ведет переговоры с иностранными производителями учебников, но для такой закупки должен состояться международный тендер по сложным условиям, в котором не все международные производители контента захотят участвовать.

Гриневич отметила, что ведущие украинские учителя используют электронные материалы с бесплатных ресурсов, которые обычно являются англоязычными.

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«И вот здесь нам нужно найти, каким образом мы сможем использовать эти ресурсы, сопровождая их соответствующим переводом и адаптацией к украинским потребностям», - добавила министр.

Гриневич подытожила, что для того, чтобы в Украине научились изготавливать современный контент для учебников «нужно немного времени».

Напомним, в ноябре 2018 года в Министерстве образования и науки сообщали, что, чтобы напечатать один учебник тиражом 300 тысяч экземпляров, нужно 12 млн грн.

В августе 2018 года Министерство образования и науки обвинило издательства в блокировании через суды процесса печати школьных учебников.

